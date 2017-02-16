Никола Студеный наступил по народному календарю

08:42, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля по народному календарю наступил Никола Студеный, пишет сalend.ru.

Преподобный Николай исповедник, игумен Студийский, память которого отмечается в этот день, жил в IX веке. Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан, преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита: их неоднократно заключали в темницы и всячески истязали. Однако они продолжали ревностно распространять православие среди христиан.

За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его кончины в 868 году.

На Руси этот день имел также и другое название — Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Предки говорили, что «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный». И только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица, и как пускаются в пляс лисицы.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».

На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к метели. А если лиственный лес чернеет — можно ждать оттепели.