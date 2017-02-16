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Экономика

В России табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов

Табачные акцизы могут пойти в бюджет регионов, при условии, что те будут бороться с нелегальным оборотом табачной продукции. Как пишет газета «Известия», соответствующий законопроект подготовила группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Табачная продукция дает 70% общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. В прошлом году эта сумма составила 466,9 млрд рублей.

«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», - сообщается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает, что регион может получить до 15% от собранных табачных акцизов, при условии, что на местах будут пресекать незаконный оборот сигарет и папирос.

Сенаторы утверждают, что число сигарет, произведенных или привезенных в страну в обход таможни, растет с каждым годом, и сейчас в каждом восьмом ларьке торгуют таким товаром.

Впрочем, эксперты считают нелегальный рынок продукции небольшим – 1-2%.

 

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