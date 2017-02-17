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Общество

В России появится федеральный регистр медицинских работников

В России появятся федеральные регистры медицинских работников и медучреждений. До конца февраля органы здравоохранения регионов должны внести всю необходимую информацию в единую электронную систему. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в письме замминистра здравоохранения РФ Натальи Хоровой, направленном руководителям медицинских организаций. 

Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) и федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО) должны помочь в решении нескольких важнейших для Минздрава вопросов. «Регистр собирает всю необходимую информацию о кадровом ресурсе государственной системы здравоохранения. Он позволяет анализировать ситуацию и прогнозировать потребности в кадрах, мониторить профессиональное медицинское образование и аккредитацию», — пояснил руководитель направления «Медицина» в Национальном центре информатизации (НЦИ, дочерняя компания «Ростеха») Александр Корсак. Кроме того, по его словам, регистр может служить для идентификации и авторизации врачей в других информационных базах.

ФРМР и ФРМО будут интегрированы с другими информационными системами Минздрава. Например, с федеральным регистром лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. В ФРМР и ФРМО внесут сведения о медорганизациях, осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами. Там появятся сведения о медработниках и фарморганизациях, имеющих право на отпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов, назначаемых для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 

В реестре медучреждений будет указано название организации, ведомственная принадлежность, географические координаты, адрес и другое.
Вести регистр медиков будут кадровики медучреждений, им поручат отслеживать актуальность и полноту данных о своих сотрудниках. В регистр внесут информацию об образовании врача, его специализации, должности, предыдущих местах работы. Там также укажут СНИЛС, паспортные данные и другую информацию. 

Региональные министерства здравоохранения смогут получить информацию только о работниках своего региона, а Минздрав будет иметь доступ ко всем данным. Рядовых пользователей к этому регистру пока не допустят. Несколько собеседников издания рассказали, что в Минздраве идет обсуждение этого вопроса.

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