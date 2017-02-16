В Псковской области будут судить четырех уроженцев Грузии, незаконно пересекших границу

09:02, 17 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области будут судить четырех уроженцев Грузии, которые обвиняются в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 18 декабря 2016 года около 20:00 обвиняемые, не имея при себе действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию, следуя на автомобиле по шоссе Киев - Санкт-Петербург, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации в районе деревни Лобок Невельского района. В этот же день на территории Куньинского района их задержали сотрудники ГИБДД и передали должностным лицам органов безопасности.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.