Прокуратура требует провести осмотры и правильно оформить медкарты плюсских школьников

08:59, 17 февраля 2017, ПАИ

Прокуратура Плюсского района выявила нарушения требований законодательства об охране здоровья граждан в местной школе и межрайонной больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в медицинских картах учащихся ненадлежащем образом было оформлено добровольное согласие на медицинское вмешательство, отсутствовала информация о проведении медосмотра и термометрии перед вакцинацией несовершеннолетних, а также не были представлены законным представителям сведения о проведенном медосмотре несовершеннолетних.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главного врача больницы представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.