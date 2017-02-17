На Украине хотят заблокировать соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»‍

10:21, 17 февраля 2017, ПАИ

Заблокировать на Украине российские социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» призвал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Свою инициативу Шкиряк объяснил тем, что обе социальных сети «полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами».

Советник главы МВД выразил надежду, что «министерство образования также присоединится к этим процессам, и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей».