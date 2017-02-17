0
11:43
Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
11:09
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
11:07
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум
10:35
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
09:40
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
09:37
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
21:12
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
Еще новости
Общество

На Украине хотят заблокировать соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»‍

Заблокировать на Украине российские социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» призвал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Свою инициативу Шкиряк объяснил тем, что обе социальных сети «полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами».

Советник главы МВД выразил надежду, что «министерство образования также присоединится к этим процессам, и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
17 февраля 2017
Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
17 февраля 2017
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум
17 февраля 2017
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум 3
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
17 февраля 2017
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
17 февраля 2017
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
17 февраля 2017
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
16 февраля 2017
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков 4
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
16 февраля 2017
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента

Идет загрузка...