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Культура

Псковичи увидят прямые трансляции спектаклей фестиваля «Золотая Маска»

В Пскове в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис» пройдут показы спектаклей-номинантов и лауреатов Национальной театральной премии «Золотая Маска». Псковские зрители увидят лучшие спектакли фестиваля  «Золотая Маска» в прямой спутниковой трансляции одновременно со зрителями в зале столичных театров, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по культуре.

17 февраля будет транслироваться балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета, 22 марта – спектакль «Жизнь и судьба» Малого драматического театра – Театра Европы. 2 апреля зрители увидят спектакль «Гроза» Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, 14 апреля – спектакль «Война и мир. Начало Романа» Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Начало прямых трансляций - в 19:00.

Отметим, что с февраля по апрель 2017 года в Москве проходит XXIII Фестиваль «Золотая маска». Он завершится 19 апреля торжественной церемонией вручения Национальной театральной премии «Золота Маска» - высшей профессиональной награды России. Этот театральный фестиваль представляет весной каждого года наиболее яркие постановки прошедшего сезона. На протяжении уже 23 лет масштабный форум дает возможность увидеть максимально полную картину российской театральной жизни.

Участие в фестивале показывает как высокую оценку со стороны профессионального сообщества, так и признание зрителей, отметили в Госкомитете. Чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть главные театральные события и их героев, третий год подряд фестиваль при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит исключительную по значимости программу «Золотая Маска» в кино», в рамках которой трансляции спектаклей-номинантов и лауреатов премии проходят в кинотеатрах более чем 40 российских городов.

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