День российских студенческих отрядов отмечается 17 февраля

09:19, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Как пишет сalend.ru, праздник установлен Указом президента РФ Владимира Путина 21 февраля 2015 года.

В 1959 году первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды помогали в реализации масштабных строительных проектов. При этом студенты получали практические навыки профессиональной деятельности.

Всего за советский период через студотряды прошли около 13 миллионов человек, а начиналось всё в 1959 году лишь с чуть более трёх сотен добровольцев МГУ. Освоение целинных земель, строительство железных дорог (Абакан-Тайшет, БАМ и других), освоение газовых и нефтяных месторождений, строительство нефте– и газопроводов, подготовка объектов к Олимпиаде-80, ликвидация последствий стихийных бедствий (землетрясений и наводнений), строительство и ремонт школ, детских садов, помощь детским домам, сельскохозяйственные работы – практически везде принимала активное участие молодежь.

Позже, помимо самой распространённой формы – строительного отряда, появлялись отряды, привлекавшиеся к работе в рыболовной отрасли, реставрационные отряды, отряды проводников и иные. Учитывая рост масштабов движения студенческих добровольческих отрядов, а также сферы их применения, для лучшей координации их деятельности был создан Центральный штаб студенческих отрядов под эгидой ВЛКСМ. Для участников движения студенческих отрядов был даже выработан комплекс определённых льгот.

Развал СССР временно прекратил и существование студенческих отрядов. В начале 2000-х годов активизировалось новое российское студенческое движение.

В 2003 году вопрос работы студотрядов рассматривался уже на Правительственной комиссии по делам молодёжи, а также был проведён первый слёт участников российского студенческого движения в Екатеринбурге. Годом позже, 17 февраля 2004-го, в Москве состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодёжное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды».

На сегодняшний день «Российские студенческие отряды» – это крупнейшая молодёжная организация в России. Она обладает чёткой организационной структурой во главе с Центральным штабом. Деятельность организации, как и в период СССР, регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для участников движения, в организации есть своя утверждённая атрибутика и символика.