Сегодня россиян призывают быть добрыми ко всем

09:45, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), пишет сalend.ru.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные акции и марафоны. В этих мероприятиях принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.

В России этот праздник пока мало известен, хотя ряд компаний организуют различные благотворительные мероприятия. Главное, как призывают организаторы, сегодня нужно стараться быть добрым ко всем, безгранично и бескорыстно.

Напомним, что ежегодно в России проходит масштабная добровольческая акция «Весенняя неделя добра».