Сегодня россиян призывают быть добрыми ко всем
17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), пишет сalend.ru.
Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные акции и марафоны. В этих мероприятиях принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.
В России этот праздник пока мало известен, хотя ряд компаний организуют различные благотворительные мероприятия. Главное, как призывают организаторы, сегодня нужно стараться быть добрым ко всем, безгранично и бескорыстно.
Напомним, что ежегодно в России проходит масштабная добровольческая акция «Весенняя неделя добра».