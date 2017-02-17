Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена

11:43, 17 февраля 2017, ПАИ

«Народное признание» - уникальная общественная премия, открывающая новые имена для общественности и притягивающая единомышленников друг к другу», - отметили победители Первой общественной премии «Народное признание-2015» в номинации «Инициатива» - органисты, организаторы проекта «Органные концерты в Печорах», члены жюри премии 2016 года Дина Ихина и Денис Маханьков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам музыкантам, благодаря премии добрые дела и поступки становятся широко известными и вдохновляют людей на новые свершения.

«Быть номинантом премии почётно и ответственно! Желаем всем участникам конкурса крепости духа, дальнейшего развития и процветания всего ими начатого и задуманного! А организаторам - великая признательность и благодарность за сохранение благородной традиции проведения этого мероприятия!» - подытожили органисты.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. Победителей «Народного признания-2016» назовут сегодня, 17 февраля. Церемония награждения начнётся в 18:00. Пройдёт она в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

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Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.