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Культура

В Великих Луках наградили победителей литературного конкурса «Наш святой земляк - Патриарх Тихон»

15 февраля в актовом зале Великолукской епархии состоялось торжественное награждение победителей конкурса эссе, рассказов и стихотворений «Наш святой земляк - Патриарх Тихон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

Литературный конкурс проходил в рамках IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений на тему: «Наш святой земляк Патриарх Тихон - Чистое сердце Русской Православной Церкви». Организаторами выступили Управление образования администрации города и отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

Проведение конкурса было призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению родного края и основам православной культуры.

Фото с luki-eparhia.ru

В итоге первое место жюри присудило учащейся 11-го класса школы № 17 Марии Смирновой, второе место разделили восьмиклассница школы №1 Алина Сучкова и семиклассник гимназии имени С. В. Ковалевской Артем Борисов. Также в число призёров вошли Виктория Бирюкова (8 «А», школа № 1), Виктория Николаева (8 «Б», школа № 1) и Анастасия Коробова (8 «Б», школа № 9).

Также 16 участников конкурса были отмечены благодарностями Управления образования и подарками.

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