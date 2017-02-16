Кубок ректора по плаванию пройдёт в ПсковГУ 21 февраля

10:07, 17 февраля 2017, ПАИ

21 февраля в Псковском государственном университете пройдёт кубок ректора по плаванию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Открытый турнир по плаванию на Кубок Ректора ПсковГУ является ежегодным спортивным мероприятием. В этом году в нем примут участие факультеты и колледж университета, филиал университета в Великих Луках, общеобразовательные учреждения Пскова, высшие и средние образовательные учреждения, расположенные в Пскове и Псковской области.

Турнир состоится в бассейне «Универсант», расположенном по адресу: Псков, Плехановский посад, 29. Открытие соревнований в 12:00. Начало соревнований - через 10 минут после открытия.

Победителей определят среди учащихся средних образовательных учреждений (10,11 класс), студентов колледжей и факультетов Псков ГУ (студенты ДФО, штатные преподаватели, аспиранты, сотрудников подразделений вуза).

К участию в соревнованиях допускаются пловцы, которые прошли медицинский осмотр и получили разрешение врача.

В программе соревнований: дистанция 50 метров вольный стиль, мужчины – личное первенство; дистанция 50 метров вольный стиль, женщины – личное первенство и смешанная эстафета 3х50 вольный стиль – командное первенство.