0
11:43
Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
11:09
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
11:07
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум
10:35
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
09:40
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
09:37
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
21:12
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
Еще новости
Общество

В Пскове обсудили меры по предупреждению распространения наркотиков в молодежной среде

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования администрации региона в режиме видеоконференции провели семинар-совещание, на котором рассматривались меры по  предупреждению распространения наркотиков  в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе заседания проанализировали наркоситуацию в регионе и определили направления деятельности подразделений по контролю за незаконным оборотом наркотиков  и подразделений по делам несовершеннолетних при проведении «Единого дня родительских собраний», который состоится в Псковской области в период с 27 февраля по 3 марта. Особое внимание уделялось организации эффективной работы с несовершеннолетними по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ.

В совещании приняли участие начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов, руководители ряда  служб и подразделений полиции, представители территориальных органов внутренних дел на  городском и районном уровне.

В числе приглашенных были заместитель начальника Государственного управления образования администрации Псковской области Сергей Николаев, заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова, заведующая Центром практической психологии Псковского областного института повышения квалификации работников образования Надежда Алексеева, а также социальные педагоги, руководители муниципальных органов образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
17 февраля 2017
Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
17 февраля 2017
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум
17 февраля 2017
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум 3
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
17 февраля 2017
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
17 февраля 2017
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
17 февраля 2017
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
16 февраля 2017
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков 4
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
16 февраля 2017
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента

Идет загрузка...