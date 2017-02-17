В Пскове обсудили меры по предупреждению распространения наркотиков в молодежной среде

10:29, 17 февраля 2017, ПАИ

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования администрации региона в режиме видеоконференции провели семинар-совещание, на котором рассматривались меры по предупреждению распространения наркотиков в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе заседания проанализировали наркоситуацию в регионе и определили направления деятельности подразделений по контролю за незаконным оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних при проведении «Единого дня родительских собраний», который состоится в Псковской области в период с 27 февраля по 3 марта. Особое внимание уделялось организации эффективной работы с несовершеннолетними по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ.

В совещании приняли участие начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов, руководители ряда служб и подразделений полиции, представители территориальных органов внутренних дел на городском и районном уровне.

В числе приглашенных были заместитель начальника Государственного управления образования администрации Псковской области Сергей Николаев, заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова, заведующая Центром практической психологии Псковского областного института повышения квалификации работников образования Надежда Алексеева, а также социальные педагоги, руководители муниципальных органов образования.