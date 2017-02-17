«МегаФон» поможет корпоративным клиентам раздавать Wi-Fi

10:09, 17 февраля 2017, ПАИ

Многие оценивают уровень ресторана или гостиницы не только по меню и качеству сервиса. Практически обязательное условие – у постояльцев и посетителей должен быть свободный Wi-Fi. А предоставить его сейчас не так просто: законодательство РФ требует обязательной авторизации пользователей в публичных сетях и хранения данных об их активности в течение полугода. Соответственно, компании нужны технические возможности и ИТ-специалисты для поддержки Wi-Fi-сети, что довольно накладно. Впрочем, у корпоративных клиентов «МегаФона» есть и другой вариант: предоставить решение всех проблем своему оператору.

Большая экономия

Услуга «Wi-Fi с авторизацией» от «МегаФона» доступна любому бизнесу. Во сколько заказчику обойдется Wi-Fi в итоге? Это определяется числом точек доступа в интернет. Маленькому кафе будет достаточно поставить один роутер. Для качественного покрытия двухуровневого ресторана потребуется уже несколько точек. А в здании большого отеля или многоэтажном офисе все будет зависеть от того, где именно руководство хочет обеспечить клиентов интернетом – в каждом помещении или только в нескольких Wi-Fi-зонах. Но в любом случае сотрудничество с «МегаФоном» гораздо экономичнее и удобнее иных вариантов.

Как происходит авторизация

Итак, как же работает услуга после того, как сотрудники «МегаФона» организовали нужное количество точек? Очень просто: при подключении к Wi-Fi посетитель выходит на стартовую страницу, где ему предлагается получить пароль доступа к сети. Введя номер своего телефона, клиент получит SMS с одноразовым паролем и сможет воспользоваться бесплатным интернетом.

Удобно, что Wi-Fi-доступ можно организовать как «с нуля», так и путем перенастройки оборудования, уже имеющегося у клиента «МегаФона». А стартовая страница может быть оформлена в соответствии с пожеланиями заказчика – например, содержать его логотип или элементы в узнаваемых брендовых цветах.

«Услуга «Wi-Fi с авторизацией» помогает нашим корпоративным клиентам решить сразу несколько задач – от выполнения требований российского законодательства до организации досуга посетителей, которые привыкли проводить свободное время в интернете. Сейчас именно наличие свободного Wi-Fi многие расценивают как свидетельство бережного отношения к клиентам. Наша услуга позволит получить такой «знак отличного сервиса» по доступной цене. А преддверии Ганзейских дней в Пскове актуальность такой услуги возрастает, так как это дополнительный бонус к сервису для гостиниц и отелей », – отметил директор псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.