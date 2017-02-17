За год псковские приставы взыскали с нетрезвых водителей около 29 миллионов рублей

10:31, 17 февраля 2017, ПАИ

За 2016 год судебные приставы-исполнители Управления ФССП России по Псковской области исполнили 872 судебных акта и взыскали около 29 миллионов рублей задолженности по административным штрафам, наложенным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

«Именно нетрезвые водители часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на дорогах Псковской области», - отметили в ведомстве. Управление ФССП России по Псковской области регулярно проводит мониторинги исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Наказания за эти правонарушения предусмотрены статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ. За 12 месяцев 2016 года в отделах судебных приставов Псковской области находился 3 тыс. 61 судебный акт данной категории на сумму около 92 миллионов рублей. Фактически исполнили 872 судебных акта за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Взысканы 28 миллионов 775 тысяч рублей, что на 7,5 миллионов больше, чем за 2015 год.

Добровольно должники исполнили только 323 судебных акта на 8 миллионов 896 тысяч рублей. К остальным применили законные меры принудительного воздействия.

Управление ФССП России по Псковской области призывает граждан не допускать такого правонарушения, как управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Наказание по указанным статьям – 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования с 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность.