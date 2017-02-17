Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект

09:37, 17 февраля 2017, ПАИ

«Народное признание» - это очень интересный и, безусловно, нужный нашей области проект, который дает каждому шанс получить свое народное признание», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области, член жюри премии Николай Цветков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Николай Цветков обратил внимание на народность премии на всех этапах. «От выдвижения до голосования все зависит только от народного волеизъявления, и это в хорошей псковской вечевой традиции», - отметил он.

Глава Избирательной комиссии подчеркнул, что «Народное признание» одинаково доступно и тем, кто уже добился конкретных результатов и выдающихся успехов во всех сферах, и тем, кто только начинает реализовывать задуманное и на этом этапе, отметил он, очень важно, чтобы люди оценили их труд.

«Уверен, что «Народное признание -2016», вместе с победителями прошлых лет, впишет в историю новые яркие имена. Пусть успех новых лауреатов послужит наглядным примером для многих других», - сказал Николай Цветков. Он выразил уверенность в том, что в будущем «Народное признание» определит ещё много деловых и нравственных ориентиров.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. Победителей "Народного признания-2016" назовут сегодня, 17 февраля. Церемония награждения начнётся в 18:00. Пройдёт она в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.