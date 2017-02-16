1
14:41
Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)
12:26
В прошедшем времени
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
17:02
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
10:27
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
17:14
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Еще новости
Политика

Президент России назвал ротацию губернаторов естественным процессом

Естественным процессом назвал ротацию губернаторов президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся, - заявил глава государства на встрече с ушедшими недавно в отставку губернаторами. - Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем».

Во встрече приняли участие бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, экс-глава Карелии Александр Худилайнен, бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, экс-руководитель Новгородской области Сергей Митин и бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

«Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете, - сказал российский лидер. - Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни».

По словам Владимира Путина, за годы работы этих губернаторов регионы «изменились, и изменились в лучшую сторону»,  хотя проблем всегда хватает. «Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов», - отметил президент.

Он добавил, что рассчитывает на помощь, которую бывшие губернаторы окажут своим преемникам. «Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», - сказал Владимир Путин.

«Мы с вами понимаем, что всегда результаты в работе такого рода видны не сразу, но вся наша работа - вся наша жизнь, многие наши годы - посвящена именно этой цели, - отметил он. - Не сомневаюсь, что так будет и в случае с вашими преемниками».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)
16 февраля 2017
Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО) 50
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
13 февраля 2017
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
13 февраля 2017
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку 1
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове
11 февраля 2017
Андрей Турчак посетил церемонию открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове 9
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
10 февраля 2017
Иван Цецерский предложил новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области 6
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей
10 февраля 2017
Глава Пскова: Формирование гордумы по новому принципу позволит эффективнее выполнять наказы избирателей

Идет загрузка...