Президент России назвал ротацию губернаторов естественным процессом

09:55, 17 февраля 2017, ПАИ

Естественным процессом назвал ротацию губернаторов президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся, - заявил глава государства на встрече с ушедшими недавно в отставку губернаторами. - Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем».

Во встрече приняли участие бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, экс-глава Карелии Александр Худилайнен, бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, экс-руководитель Новгородской области Сергей Митин и бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

«Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете, - сказал российский лидер. - Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни».

По словам Владимира Путина, за годы работы этих губернаторов регионы «изменились, и изменились в лучшую сторону», хотя проблем всегда хватает. «Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов», - отметил президент.

Он добавил, что рассчитывает на помощь, которую бывшие губернаторы окажут своим преемникам. «Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», - сказал Владимир Путин.

«Мы с вами понимаем, что всегда результаты в работе такого рода видны не сразу, но вся наша работа - вся наша жизнь, многие наши годы - посвящена именно этой цели, - отметил он. - Не сомневаюсь, что так будет и в случае с вашими преемниками».