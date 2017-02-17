«ВКонтакте» встроит в приложение функцию вызова такси

11:15, 17 февраля 2017, ПАИ

В мобильное приложение «ВКонтакте» будет интегрирован сервис заказа такси. Об этом сообщает газета «Извести» со ссылкой на источники, близких к компании.

По данным издания, администрация соцсети ведет переговоры с крупнейшими игроками на рынке вызова такси, среди которых «Яндекс.Такси» и Gett. «ВКонтакте» планирует интегрировать эти сервисы в свое мобильное приложение — пользователи смогут заказывать машину прямо из приложения. Как именно будет происходить выбор между сервисами такси, собеседники «Известий» не пояснили. В «Яндексе» и «ВКонтакте» от комментариев воздержались.

Данная идея - часть стратегии «ВКонтакте», направленной на то, чтобы пользователи проводили больше времени в социальной сети. С этой же целью компания в декабре 2016 года запустила новый сервис «Товары». В первую очередь там отображаются объявления друзей пользователя и друзей его друзей, но доступен и поиск по объявлениям всех пользователей и сообществ «ВКонтакте». Покупатель может искать по названию и описанию товара, уточнять категорию, цену и регион. Оплатить товар можно с помощью денежных переводов «ВКонтакте».

Управляющий партнер фонда Russian Ventures Евгений Гордеев полагает, что «ВКонтакте» идет по пути китайского чата WeChat, который интегрировал множество различных сервисов.

«Сейчас это работает так: переписываешься ты с другом в чате, вы захотели где-нибудь встретиться, сразу выбрали в чате кафе, нажали на кнопку «вызвать такси». Пока вы едете на место, играете в мессенджере в игру. Доехав, оплачиваете через WeChat такси. Придя в кафе, можно просканировать QR-код со стола с помощью того же WeChat и в появившемся в смартфоне меню сделать заказ. После через этот же мессенджер можно будет расплатиться по счету, разделив расходы на двоих», — рассказал Евгений Гордеев. — По этому же пути пойдет «ВКонтакте». Они интегрируют в себя разные сервисы, которыми люди смогут пользоваться, не выходя из приложения».