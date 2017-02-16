Псковских предпринимателей приглашают на выставки в регионе и за его пределами

11:23, 17 февраля 2017, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» приглашает к участию в форумах и выставках в регионе и за его пределами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Так, в апреле в Пскове состоится Международный гастрономический форум с участием Литвы, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Финляндии, 22 апреля - туристическая выставка «Время отдыхать в России. Псковская область», а 28-29 апреля - выставка «СтройДом – 2017». В мае запланирован круглый стол «Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Псковской области», в июле - туристический форум, в августе - выставка «Здравствуй, школа». В сентябре в областном центре пройдет выставка «Здоровый образ жизни», а в ноябре - форум «Бизнес и молодежь».

Также псковские предприниматели могут принять участие в крупнейшей специализированной выставке индустрии гостеприимства в Северо-Западном регионе РФ «ExpoHoReCa», которую проведут 2-5 марта в Санкт-Петербурге. В рамках коллективного выставочного стенда можно поучаствовать в 24-й Московской международной выставке «Путешествия и туризм» MITT 14–16 марта в Москве. XI Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» состоится также 14-16 марта. Кроме того, псковичей приглашают на Международную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге 10-13 июля, продовольственную выставку «Riga Food» в Риге (Латвия), международную выставку в рамках международного форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге осенью.

Чтобы принять участие в выставках, предпринимателю необходимо подать заявку в Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, который расположен по адресу: Псков, улица Ротная, 34. Телефоны: +7(8112) 62-25-38, +7(8112) 66-47-78. Комитет экономики администрации города Великие Луки: 4-65-42.