6 псковичей привлекли к ответственности за безбилетный проезд в автобусах

11:28, 17 февраля 2017, ПАИ

В настоящее время от правоохранительных органов в Государственный комитет Псковской области по транспорту поступили 30 материалов по безбилетному проезду в автобусах городского сообщения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете.

По итогам рассмотрения материалов было принято решение о возбуждении дел об административном правонарушении и составлены протоколы. На сегодняшний момент уже в отношении шести безбилетных пассажиров мировые судьи вынесли постановления о привлечении их к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. По остальным протоколам состоятся судебные заседания.

В соответствии с законодательством Псковской области безбилетный проезд в общественном автомобильном транспорте городского и пригородного маршрута, а равно неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей (статья 2.1 закона области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»). Комитет наделен полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Государственный комитет напоминает пассажирам, что в соответствии с Правилами пользования пассажирскими автобусами городского, пригородного и междугородного сообщения, утвержденными приказом ГППО «Псковпассажиравтотранс» от 5 июня 2015 года № 1121 (пункты 2.2, 2.3), пассажир обязан заблаговременно готовиться к поездке в городском и пригородном общественном транспорте, при входе в автобус городского сообщения в течение одной остановки оплатить проезд и провоз багажа, в том числе и за проезд одной остановки, не ожидая требования кондуктора или водителя, и получить соответствующие билеты.