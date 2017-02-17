0
11:43
Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
11:09
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
11:07
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум
10:35
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
09:40
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
09:37
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
21:12
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
Еще новости
Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в досудебном порядке

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит блокировать «зеркала» сайтов с запрещенной информацией в досудебном порядке. Об этом со ссылкой на главу Минкомсвязи Николая Никифорова сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, «это очень хороший законопроект». Он также добавил, что на его реализацию «никаких дополнительных затрат не потребуется».

Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-то ресурса, его «зеркала» будут также блокироваться — для этого будет достаточно судебного приказа, а не заседания.

Николай Никифоров уточнил, что «зеркала» будут определять эксперты, а сам законопроект коснется только авторского права — прежде всего, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
17 февраля 2017
Дина Ихина и Денис Маханьков: «Народное признание» открывает новые имена
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
17 февраля 2017
Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум
17 февраля 2017
Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум 3
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
17 февраля 2017
Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
17 февраля 2017
Центр недвижимости «Авентин-Псков» принял участие в семинаре для молодых семей
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
17 февраля 2017
Николай Цветков: «Народное признание» - интересный и, безусловно, нужный области проект
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
16 февраля 2017
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков 4
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента
16 февраля 2017
В Псковской области раскрываемость преступлений по итогам прошлого года составила 92 процента

Идет загрузка...