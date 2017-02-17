Правительство одобрило законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в досудебном порядке

11:40, 17 февраля 2017, ПАИ

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит блокировать «зеркала» сайтов с запрещенной информацией в досудебном порядке. Об этом со ссылкой на главу Минкомсвязи Николая Никифорова сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, «это очень хороший законопроект». Он также добавил, что на его реализацию «никаких дополнительных затрат не потребуется».

Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-то ресурса, его «зеркала» будут также блокироваться — для этого будет достаточно судебного приказа, а не заседания.

Николай Никифоров уточнил, что «зеркала» будут определять эксперты, а сам законопроект коснется только авторского права — прежде всего, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять».