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Общество

Главврача псковского Центра гигиены и эпидемиологии оштрафовали за нарушения при приёме на работу бывшего таможенника

Великолукская транспортная прокуратура выявила факт несоблюдения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Псковской области» обязанности по уведомлению Себежской таможни в десятидневный срок о приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура возбудила в отношении главного врача указанного учреждения дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Постановлением мирового судьи виновное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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