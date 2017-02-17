Главврача псковского Центра гигиены и эпидемиологии оштрафовали за нарушения при приёме на работу бывшего таможенника

12:15, 17 февраля 2017, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура выявила факт несоблюдения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Псковской области» обязанности по уведомлению Себежской таможни в десятидневный срок о приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура возбудила в отношении главного врача указанного учреждения дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Постановлением мирового судьи виновное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.