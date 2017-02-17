В Великих Луках мошенники похитили у пенсионерки 96 тысяч рублей и золотые изделия

11:01, 17 февраля 2017, ПАИ

15 февраля в Великих Луках неизвестные лица, под видом работников одной из коммунальных служб, похитили у пожилой женщины денежные сбережения и золотые изделия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, в квартиру дома по улице Зверева к 84-летней женщине зашли две незнакомки. Они представились работницами одной из коммунальных служб и сообщили, что пришли для проверки газового оборудования.

Затем одна из гражданок прошла с хозяйкой на кухню, а другая зашла в комнату. После ухода самозванок пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 96 тысяч рублей и золотые изделия. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.