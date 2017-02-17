В Госдуме отказались сокращать рабочую неделю летом

12:03, 17 февраля 2017, ПАИ

Комитет Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил в первом чтении законопроект об увеличении обеденного перерыва в летнее время.

Как сообщает газета «Деловой Петербург», авторы законопроекта предложили установить минимальный обеденный перерыв длительностью в 2 часа и сократить рабочую неделю летом до 35 часов, чтобы снизить утомляемость россиян в жаркую погоду.

«Прежде чем выступать с законодательной инициативой, я бы посоветовал господам Ивану Сухареву, Виктору Сысоеву, и Антону Ищенко (авторы проекта закона) прочитать действующее законодательство, побывать на предприятиях и спросить: как люди отнесутся к тому, что вместо 40-часовой рабочей недели они на 15% будут получать меньше заработную плату. Потому что кто будет компенсировать эти 5 часов — в законопроекте на эту тему ничего нет», — ответил первый заместитель председателя комитета Михаил Тарасенко.

Согласно действующему трудовому законодательству, перерыв на отдых может составлять от 30 минут до 2 часов.