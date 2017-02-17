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Общество

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при перевозке в Москву группы детей

Псковская транспортная прокуратура выявила при перевозке группы детей, следовавших пассажирским поездом в Москву, факт сопровождения взрослыми в количестве, не соответствующем установленным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи организатору поездки - ООО «Туристическая фирма Пирамида-Тур» внесли представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется. 

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