Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при перевозке в Москву группы детей

12:29, 17 февраля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила при перевозке группы детей, следовавших пассажирским поездом в Москву, факт сопровождения взрослыми в количестве, не соответствующем установленным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи организатору поездки - ООО «Туристическая фирма Пирамида-Тур» внесли представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.