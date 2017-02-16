0
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
21:35
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Еще новости
Экономика

В феврале-апреле в Псковской области пройдут онлайн-уроки финансовой грамотности

С 14 февраля стартовала весенняя сессия проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области, проведение занятий приурочено к Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 года.

В онлайн-уроках смогут принять участие все школы, имеющие доступ в Интернет, персональные компьютеры, устройство для вывода изображения (проектор, интерактивная доска). После прослушивания урока и направления отзыва учитель получает сертификат.

Уроки по финансовой грамотности и профориентации - более 250 эфиров - будут идти до 21 апреля, что позволит всем образовательным организациям составить для себя индивидуальное расписание.

Для участия в уроках в школе необходимо на сайте в интерактивном расписании выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия и зарегистрироваться. На этом ресурсе также размещены спецификации занятий, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические материалы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
14 февраля 2017
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 16
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4

Идет загрузка...