В феврале-апреле в Псковской области пройдут онлайн-уроки финансовой грамотности

12:09, 17 февраля 2017, ПАИ

С 14 февраля стартовала весенняя сессия проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области, проведение занятий приурочено к Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 года.

В онлайн-уроках смогут принять участие все школы, имеющие доступ в Интернет, персональные компьютеры, устройство для вывода изображения (проектор, интерактивная доска). После прослушивания урока и направления отзыва учитель получает сертификат.

Уроки по финансовой грамотности и профориентации - более 250 эфиров - будут идти до 21 апреля, что позволит всем образовательным организациям составить для себя индивидуальное расписание.

Для участия в уроках в школе необходимо на сайте в интерактивном расписании выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия и зарегистрироваться. На этом ресурсе также размещены спецификации занятий, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические материалы.