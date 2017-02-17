Ежегодно в псковский архив поступают около тысячи запросов информации о предках

11:09, 17 февраля 2017, ПАИ

Ежегодно в Государственный архив Псковской области поступают около тысячи обращений по поводу поиска информации о предках. Об этом сообщил руководитель архива Валерий Кузьмин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Комсомольская правда. Псков» 17 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Кузьмина, запросы присылают из регионов РФ, бывших республик СССР, европейских стран, США – мест, где живут потомки псковичей. Он отметил, что около трех тысяч человек в год самостоятельно изучают документы, которых порядка 10-12 тысяч.