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Общество

Руководитель Управления организации исполнения наказаний Евгений Лукьянец проверил работу псковского УФСИН

Временно исполняющий полномочия начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Евгений Лукьянец провел совещание с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

В рамках рабочей поездки в Псковскую область Евгений Лукьянец принял участие в комплексных учениях «Итог – 2017», после окончания которых ознакомился с условиями службы сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, базирующейся на базе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Евгений Лукьянец провел рабочее совещание с сотрудниками УИИ, на котором довел до сотрудников информацию о материально-техническом и информационном обеспечении инспекций, а также об инициативах по совершенствованию законодательного регулирования работы службы.

В завершение встречи сотрудники уголовно-исполнительной инспекции смогли задать интересующие вопросы и получить на них подробные ответы.

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