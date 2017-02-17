Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований

10:35, 17 февраля 2017, ПАИ

Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе генеалогических исследований «Моя семейная история». Об этом сообщил руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Комсомольская правда. Псков» 17 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Конкурс проводится совместно с газетой «Комсомольская правда. Псков» и предназначен для ребят 7-16 лет. Рекомендуемые темы: «Семейная летопись», «Моя семья в истории Родины», «Наша династия». Работы принимаются с 20 февраля до 27 апреля на почту gapo@obladmin.pskov.ru, их также можно принести в архив по адресу: Псков, улица Петрова, 1. Дополнительная информация о конкурсе - по телефону 53-56-85.

«Архив при необходимости окажет методологическую помощь: где, что искать, с чего начать», - подчеркнул Валерий Кузьмин.

Авторов трёх лучших работ в двух возрастных группах 1-5 классы и 6-9 классы наградят дипломами. Таким образом, в число победителей войдут сразу шесть человек.

Жюри конкурса составят представитель архива, редактор газеты «Комсомольская правда. Псков» Ирина Потапова, представитель областного управления образования и декан исторического факультета Псковского государственного университета Наталья Никитина. Подведение итогов намечено на май.

Ирина Потапова добавила, что «Комсомольская правда» опубликует несколько лучших семейных историй, также участникам конкурса планируется вручить подарки от редакции. Она пояснила, что ученики 10-11-х классов не принимают участие в конкурсе, так как в это время заняты подготовкой к экзаменам.

По её словам, в будущем, возможно, появятся номинации для родных, которые помогают школьникам собирать информацию.