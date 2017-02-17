В псковском театре началась церемония вручения премии «Народное признание – 2016»

18:13, 17 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 17 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина проходит церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, темой церемонии в этом году стал спорт.

Помимо «спортивных» шуток от ведущих церемонии Александра Робина и Владимира Дягилева, видеороликов и фотоколлажей, зрителей ждут выступление воспитанников спортивного центра «Бригантина», цирковой студии «Циркачонок». Музыкальное сопровождение вечера обеспечивают группа «Радиобенд» и певица Джана.

В этом году премия «Народное признание» будет вручена в 11 номинациях: «Рекорд», «Защита», «Сервис», «Лидер», «Открытие», «Наша марка», «Событие», «Поступок», «Талант», «Призвание» и «Инициатива». Всего в них были представлены 104 соискателя награды. По итогам первого тура голосования в финал вышли 33 претендента – по три в каждой из номинаций. После окончания второго тура голосования на сайте ПАИ, свой выбор сделали 12 членов жюри. Голос каждого из них был равен 3% от общего числа поданных в номинации. Победители премии определялись путём сложения результатов второго тура и голосов жюри.

Напомним, что премия «Народное признание» присуждается уже в седьмой раз. За это время её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».