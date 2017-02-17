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Общество

Общественники из Новосибирска проверят качество топлива на АЗС в Пскове

20 февраля активисты новосибирской Авто-мото ассоциации отправятся в рейд общественного контроля качества топлива. Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественном совете при Минтрансе Новосибирской области, маршрут будет проходить, в частности, через город Псков. Предварительно, визит ожидается 5 марта.

За 10 тыс. километров и 25 дней пути общественники отберут 60 проб топлива на автозаправочных станциях 20 городов России - от Новосибирска до Смоленска, включая Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, планируются проверки на предмет недолива с применением сертифицированного оборудования.

На брифингах во всех городах маршрута общественники из Новосибирска расскажут о результатах проверки качества топлива, проведённой на АЗС Уральского и Сибирского федеральных округов в декабре прошлого года, а также об итогах аналогичных проверок за предыдущие семь лет по всей России (от Магадана до Севастополя). А на пресс-конференции в Москве 9 марта будут представлены результаты лабораторной экспертизы проб топлива, отобранных в ходе этого автопробега.

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