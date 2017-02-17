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Общество

Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов

Национальная гвардия РФ проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов Госдумы, членов Совета Федерации представителей общественных организаций, а также руководителей ведущих средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

Однодневный курс боевой подготовки пройдет 20 февраля 2017 года в 21-й бригаде оперативного назначения Центрального округа войск Росгвардии. В мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, примут участие около 60 человек.

«Гостей ожидает интенсивный тренинг по основным направлениям боевой подготовки военнослужащих», — сообщили в Росгвардии.

В частности, запланированы учебные стрельбы из различных видов стрелкового и специального оружия, а также гранатометов, вождение бронированного автомобиля «Тигр» и бронетранспортера БТР-80, соревнование по меткости в стрельбе из пистолета Ярыгина на приз директора Росгвардии.

Кроме того, участники курса увидят действия вертолетной поисковой штурмовой группы по блокированию и нейтрализации вооруженных бандитов.

Помимо этого сотрудники СОБРа «Булат» и вневедомственной охраны покажут нейтрализацию боевиков, захвативших здание. Военнослужащие отряда спецназа «Пересвет» проведут показательное выступление по владению приемами рукопашного боя с использованием холодного и огнестрельного оружия.

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