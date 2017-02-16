Сенатор и депутат Госдумы встретятся с псковичами в феврале

13:04, 17 февраля 2017, ПАИ

21 февраля с 10:00 до 12:00 в Пскове член Совета Федерации Елена Бибикова проведет прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Также 27 февраля с 10:00 до 13:00 принимать жителей области будет депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев. Записаться к нему на встречу можно по телефону 8(8112)66-24-60, к Елене Бибиковой – по телефону 8(8112)66-25-12.

Личный прием граждан проводится в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.