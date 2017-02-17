Псковские мастера приняли участие в мероприятиях Дня Еврорегина-2017 в Эстонии

13:20, 17 февраля 2017, ПАИ

14 февраля делегация Псковского района в составе главы муниципалитета Владимира Лавренова, заместителей главы администрации района Ларисы Григорьевой, Святослава Колинко, творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества приняли участие в мероприятиях Дня Еврорегина-2017 в Пылве (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

В рамках Дня Еврорегиона состоялся семинар по культуре, на котором определились цели приграничного культурного сотрудничества на 2017-2020.

Мастера Лариса Танцерева (Соловьвеский КДЦ) и Татьяна Кочева (Гдовский ЦДК) провели мастер-класс «Обереговая кукла «Колокольчик» и «Шерстяная живопись», а также познакомились с народным творчеством соседей из Латвии, Эстонии и приобрели новые навыки и идеи.

В концертном зале выступили музыкальные и танцевальные коллективы из Латвии, Эстонии, России. Россию представили творческие коллективы и исполнители Псковского района: народный самодеятельный коллектив «Журавушки» (руководитель Марина Каркина), народный самодеятельный коллектив «Вереница» (руководитель Ольга Шиловская), хореографический ансамбль «Фиеста» (руководитель Иван Жидков), Людмила Карпова, солистка Соловьевского КДЦ.