Жители улицы Некрасова жалуются на установленный администрацией Пскова шлагбаум

11:07, 17 февраля 2017, ПАИ

Псковичка обратилась к главе города Ивану Цецерскому с жалобой на шлагбаум, установленный на проезде между зданиями администрации Пскова и Псковской городской Думы и перекрывающий единственный путь к дому № 16 по улице Некрасова.

«Я являюсь жителем дома на Некрасова, 16 и вот уже 15 минут жду, когда мне откроют шлагбаум. Это уже переходит все границы! Мы его не просили! Либо выдавайте нам пульты, либо убирайте его! На моем месте может оказаться Скорая помощь!» - написала она на странице главы Пскова в социальной сети Facebook.

В комментарии Псковскому агентству информации она заявила: «У нас (жильцов) никто не спросил, просто поставили перед фактом, сказали, что выдадут пульты. Позже, когда поставили шлагбаум, получили мы дырку от бублика, а не пульты от шлагбаума, так как стоили они по 2500 рублей каждый. Сделали списки автомобилей».

По ее словам, «первое время все работало хорошо», однако «потом начались перебои». Собеседница ПАИ говорит, что «происходило это в основном по выходным и в нерабочее время, раньше 8 утра было не уехать в командировку, на выходных позже 23:00 было частенько никак не воспользоваться авто. Кто-то видимо обратился в администрацию и на выходных и после семи вечера шлагбаум стали оставлять открытым, но иногда забывают и в этом случае территорию сложно покинуть. Надо идти на вахту, звонить, просить открыть и охрана не всегда слышит, может в туалет отходит, может ещё, что-то... Мало ли причин?»

«Тут встаёт вопрос целесообразности этого шлагбаума, он выполняет свою единственную функцию - парковочные места для сотрудников администрации. Мы надеялись, что хотя бы на день города, 9 мая и прочие народные гуляния он защитит наши зеленые зоны от припаркованных на них машин. Но в эти дни он всегда открыт», - считает жительница Некрасова, 16.

«Дело даже не столько в чьём-то личном неудобстве. У нас проживает достаточно большое количество людей преклонного возраста, в том числе моя мама и на моем месте могла быть Скорая помощь, и это могло стоить кому-то жизни, а при наличии пульта добежать до шлагбаума займёт меньше минуты», - резюмировала она.