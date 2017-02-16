В Печорском районе мужчина без водительских прав врезался в опору ЛЭП

11:17, 17 февраля 2017, ПАИ

16 февраля в 00:20 в деревне Подавалицы Печорского района 33-летний водитель «Ауди-80», не имея права управления, не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП автомобилист получил различные травмы, госпитализирован.

15 февраля в Великих Луках на улице Дружбы, 29/27 52-летняя женщина-водитель машины «Ниссан Кашкай» не уступила дорогу автомобилю «Черри А 15» и столкнулась с ним. 29-летняя женщина, управлявшая «Черри», получила травмы.

В тот же день в Пскове на Октябрьской площади, 9 46-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» тоже не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги на главную и столкнулся с «БМВ Х6» под управлением 25-летнего молодого человека. Водитель «БМВ» получил незначительные травмы.