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Культура

На костюмированную экскурсию в честь Масленицы приглашает Пушкинский заповедник

На костюмированные экскурсии «У них на Масленице жирной» приглашает Пушкинский заповедник. Они пройдут в музее «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово с 22 по 26 февраля, сообщается на сайте учреждения.

Посетители музея смогут принять участие в тематической костюмированной экскурсии, в ходе которой узнают о традиции празднования Масленицы в псковских деревнях, веселых обрядах и играх, связанных с праздником, традициях праздничного угощения, а также смогут принять участие в веселых масленичных затеях.

Программа будет начинаться в 14:00. Стоимость билетов для взрослых - 120 рублей, для детей - 60 рублей. Продолжительность экскурсии - один час. Принимаются группы до 20 человек. Предварительные заявки от организованных групп необходимо подавать по телефону 8 (81146)22321.

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