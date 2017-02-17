На костюмированную экскурсию в честь Масленицы приглашает Пушкинский заповедник

12:37, 17 февраля 2017, ПАИ

На костюмированные экскурсии «У них на Масленице жирной» приглашает Пушкинский заповедник. Они пройдут в музее «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово с 22 по 26 февраля, сообщается на сайте учреждения.

Посетители музея смогут принять участие в тематической костюмированной экскурсии, в ходе которой узнают о традиции празднования Масленицы в псковских деревнях, веселых обрядах и играх, связанных с праздником, традициях праздничного угощения, а также смогут принять участие в веселых масленичных затеях.

Программа будет начинаться в 14:00. Стоимость билетов для взрослых - 120 рублей, для детей - 60 рублей. Продолжительность экскурсии - один час. Принимаются группы до 20 человек. Предварительные заявки от организованных групп необходимо подавать по телефону 8 (81146)22321.