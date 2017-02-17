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Культура

22-26 февраля псковичи смогут угоститься блинами в Доме мельника в Бугрово

C 22 по 26 февраля «Музей мельница в деревне Бугрово» приглашает псковичей на фольклорную программу «Не житье, а Масленица!».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, здесь можно будет увидеть и поучаствовать в торжественной встрече и проводах Масленицы, услышать традиционные народные песни, совместно изготовить масленичное чучело, побывать в Доме мельника и угоститься блинами и чаем с травами, покататься с ледяной горки и на лошади, принять участие в традиционных играх «Волоты», «Бесы», «Коршун», «Дрема» и другие.

Стоимость программы на одного человека 350 рублей. Дополнительная услуга – мастер-класс по изготовлению народной игрушки «Масленица» - 150 рублей с человека. Продолжительность программы составляет один час.

Индивидуальные посетители принимаются в 15:00 23 и 26 февраля, группы -  по предварительным заявкам в 11:00, 13:00 и 15:00 22, 24 и 25 февраля, при этом численность группы может быть от  10 до 40 человек.

Предварительные заявки от организованных групп принимаются по телефонам: 8 (81146) 21815 - отдел массовых мероприятий; 8 (81146) 22321 - отдел экскурсионной работы.

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