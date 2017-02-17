Большинство россиян предлагают штрафовать кондукторов за высадку детей из автобуса зимой

13:42, 17 февраля 2017, ПАИ

Большинство россиян (79%) предлагают высаживать детей-пассажиров автобусов или троллейбусов на нужной им остановке, несмотря на отсутствие возможности заплатить за проезд. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

При этом одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребенка), другие (41%) не видят в этом необходимости. Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребенка считают обязательным 7% опрошенных, причем молодежь (15% среди 18-24-летних) более категорична в этом вопросе, чем представители старших поколений (5% среди 45-59-летних, 3% среди 60-летних и старше).

В то же время, в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, россияне высказываются вполне лояльно: применить к ним те или иные виды наказания считают нужным менее половины граждан. Наиболее распространенные варианты ответов – штраф (12%), общественные работы (4%) и публичное порицание (9%).

Случаи выдворения в зимнее время несовершеннолетних из общественного транспорта за безбилетный проезд вызвали негативную реакцию в обществе: почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Причем с этим согласились большинство представителей основных социально-демографических групп (мужчины и женщины, молодежь и пожилые люди).