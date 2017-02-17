Горводоканал напоминает псковичам о необходимости заменить или провести поверку приборов учета

14:26, 17 февраля 2017, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» обращает внимание жителей, что с октября 2016 года специалисты предприятия во исполнение Постановления Правительства №354 (пункт 34) проводят плановую поэтапную работу по проверке сроков эксплуатации индивидуальных приборов учета (ИПУ). В связи с этим, Горводоканал просит жителей не затягивать с заменой счетчиков во избежание начислений за ресурс по среднемесячному потреблению и по нормативу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

За последние 2 недели в Горводоканал увеличилось количество звонков и обращений граждан по вопросам начислений по ОДН и начислений по показаниям индивидуальных приборов учета.

«Программа по начислению оплаты за холодное водоснабжение автоматически делает перерасчет по среднемесячному показателю в случае, если срок поверки не продлен или ИПУ не заменен на новый. Соответственно, абоненты, которые вовремя не сделали поверку счетчика, не сделали замену старого на новый или не предоставили в срок документы об изменениях, начали получать квитанции на оплату холодного водоснабжения, начисления в которых производились исходя из среднемесячного потребления, а не по показаниям ИПУ». – пояснили в Горводоканале.

Документы на замену ИПУ можно предоставить в управляющей организации, либо отправить копии по факсу 79-20-05, 79-20-34, или выслать электронной почтой на адрес office@vdkpskov.ru.

Напомним, в связи с тем, что плата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, с 1 января 2017 года относится не к коммунальным, а к жилищным услугам, данный вопрос не входит в компетенцию ресурсоснабжающих организаций, за исключением домов на непосредственном или не выбранном способе управления.