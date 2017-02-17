18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»

12:20, 17 февраля 2017, ПАИ

18 февраля в Пскове в БКЗ филармонии выступит Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы». Об этом Псковском агентству информации сообщили в Псковской областной филармонии.

В Пскове Диана Арбенина презентует альбом «Выживут только влюбленные». Релиз новой пластинки состоялся 5 февраля 2016 года. В альбом вошли 13 треков. По словам организаторов, он «не похож на то, что когда-либо делали «Снайперы», однако неизменным осталось его авторское наполнение. Неповторимый стиль: выверенный и, вместе с тем, живой, настоящий, наполненный смыслом свободный слог, откровенный настолько, насколько может себе позволить быть откровенным со своим слушателем артист».

«Это мой самый откровенный и крутой альбом о любви… С этой пластинки настанет, я думаю, какая-то новая история, потому что она очень непохожа на всё то, что мы делали», – заявила Диана Арбенина.

Начало концерта - в 17:00. Цена билетов: от 1200 до 2400 рублей.

«Ночные Снайперы» – одна из ведущих российских рок-групп, созданная в 1993 году. За годы существования группа записала более 10 номерных альбомов. Бессменный лидер коллектива - Диана Арбенина.