Темпы инфляции в России «пробили психологическую отметку в 5%», заявил Путин

13:16, 17 февраля 2017, ПАИ

Темпы инфляции в России продолжают снижаться, в феврале этот показатель в годовом выражении оказался ниже 5%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%», - сказал глава государства.

При этом он поручил Правительству найти сбалансированные решения, которые обеспечат снижение инфляции и развитие промышленного производства.

«Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России», - отметил Владимир Путин.

По его словам, восстановление роста реальных доходов населения является одним из важнейших приоритетов политики государства, в том числе экономической и социальной.

«Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы», - заявил президент.

Он добавил, что власти РФ в целом видят положительную динамику в экономике, итоги 2016 года оказались лучше ожидаемых: «Мы в целом видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого года - сейчас уже подошли практически все показатели основные - оказались лучше, чем мы ожидали».

Итоги прошлого года, по словам президента, согласно основным показателям, оказались лучше, чем ожидалось. «Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были хуже; а промышленное производство увеличилось на 1,1%», - констатировал Владимир Путин.

Также он отметил, что это уже второе совещание в таком составе в текущем году. «Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит, уже далеко позади все праздники, и мы должны понимать эти тенденции, оценить их и спланировать свою работу», - сказал российский лидер.