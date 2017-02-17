Память Героя России Самойлова почтут в Пскове 20 февраля

14:08, 17 февраля 2017, ПАИ

20 февраля в 12:00 в лицее № 21 города Пскова (Сиреневый бульвар, 15) пройдут митинг памяти и урок мужества, посвящённые Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Сергею Самойлову, который был выпускником этого учебного заведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Российском движении школьников, активисты которого выступили организаторами мероприятий.

21 февраля исполнится 17 лет со дня гибели 25 разведчиков специального назначения, принимавших участие в боевых действиях в период Второй Чеченской войны. Командиром взвода был старший лейтенант Сергей Самойлов. Он сражался вместе со своими подчинёнными и погиб, закрыв своим телом тяжелораненого солдата. Накануне годовщины отдать дань уважения подвигам Самойлова соберутся военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, педагогический коллектив лицея, школьники.

Участники мероприятия исполнят военно-патриотические песни и стихотворения, почтут минутой молчания память погибших солдат. Завершится митинг возложением цветов к памятному знаку в честь Сергея Самойлова, который расположен у входа в лицей.

На митинг приглашены глава Пскова Иван Цецерский, депутат городской Думы Григорий Стороненков, мама Героя России Татьяна Самойлова.