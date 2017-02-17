Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал псковский десантник

19:16, 17 февраля 2017, ПАИ

Победителем «Народного признания – 2016» в номинации «Поступок» стал военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Григорий Паникаровский. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественной церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области, которая проходит сегодня, 17 февраля, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. За него во втором туре голосования на ПАИ отдали свои голоса 315 человек. Кроме того, Григория поддержали 8 из 12 членов жюри, что в сумме принесло ему 463,8 голоса.

Напомним, на соискание награды за спасение четырёхлетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа десантника выдвинула корреспондент программы «Вести-Псков» Дина Перевозчикова. Отметим, за свой поступок военнослужащий был награждён медалью, которую ему вручил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Награду Григорию Паникаровскому вручил заместитель командира по вооружению 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, гвардии полковник Армен Гиносян.

«Спасибо конечно моему отцу, который в тот момент был рядом. Нужно не проходить мимо, совершать правильные поступки» - заявил Григорий Паникаровский со сцены драмтеатра.

Дипломы номинантов также получили дорожные рабочие Денис Раскольников, Игорь Шаркевич и Виктор Прокофьев, спасшие провалившегося под лед пса (147 голосов во втором туре и 2 голоса членов жюри, итог – 184,2 голоса) и Виталий Тарантасов, спасший псковичку от изнасилования (158 голосов на сайте ПАИ и 2 голоса членов жюри, итог – 195,2 голоса).

Напомним, что премия «Народное признание» присуждается уже в седьмой раз. За это время её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».