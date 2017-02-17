3,8 млрд рублей выделит Правительство сельхозпроизводителям

14:09, 17 февраля 2017, ПАИ

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что его ведомство намерено выделить сельхозпроизводителям дополнительные субсидии на сумму 3,8 млрд рублей по краткосрочным льготным кредитам. Об этом он заявил на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, пишет Lenta.ru.

В результате, по словам министра, общий объем субсидий в текущем году вырастет до 15 млрд рублей.

С 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила льготного кредитования сельхозпроизводителей. Согласно новому механизму, сельхозпроизводители будут сразу получать субсидированные кредиты по ставке не более 5% годовых.