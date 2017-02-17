Проект комплексной застройки микрорайона «Соколицы» в Пскове обсудили эксперты Минстроя

14:39, 17 февраля 2017, ПАИ

Проект комплексной застройки микрорайона «Соколицы» в Пскове, разработанный под программу «Жилье для российской семьи», обсудили на заседании рабочей группы по формированию региональных программ строительства при Общественном совете Минстроя России. Как сообщается на сайте министерства, мероприятие прошло 17 февраля под председательством Сергея Мытарева при участии представителей Департамента жилищной политики ведомства.

Основными задачами рабочей группы по формированию региональных программ строительства доступного жилья, в том числе на сельских территориях, являются поэтапное снижение рыночной стоимости реализации жилья, как главного параметра его доступности для граждан, увеличение объёмов инвестиций в объекты инженерного обеспечения объектов жилищного строительства, а также формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

«Необходимо на конкретных региональных примерах решать вышеперечисленные задачи, поскольку деятельность рабочей группы направлена на взаимодействие с органами исполнительной государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного самоуправления и представителями бизнес – сообщества с целью подготовки и реализации региональных программ строительства», - отметил председатель рабочей группы Сергей Мытарев.

Члены Рабочей группы приняли решение проводить мониторинг строительных проектов в регионах по реализации региональных программ строительства доступного жилья, в том числе в сельской местности, в целях информирования Минстроя России о наиболее эффективных практиках для их дальнейшего тиражирования на территории страны.