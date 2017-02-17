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Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»

Арина Павлова из поселка Струги Красные Псковской области стала участницей международного вокального проекта «Ты супер!», на телеканале «НТВ». Об этом сообщается на официальной странице проекта на сайте телеканала.

Арина Павлова воспитывается в приемной семье. В детстве из-за частых болезней девочку отдали в музыкальную школу, чтобы игра на флейте помогла ей подлечить легкие. С 8 лет Арина занимается вокалом, солирует в детском вокальном коллективе.

Как рассказала руководитель Псковского отделения «Российского движения школьников» Юлия Александрова, Арина Павлова является одним из лидеров движения. Она прошла все кастинги и теперь представляет область на международном конкурсе. 

«В следующую субботу состоится очередной эфир передачи «Ты супер!», где будет выступать Арина. Сейчас идет отборочный этап, на сайте идет голосование за участников. Живут они все под Москвой, на загородной базе», - добавила Юлия Александрова.

Отдать свой голос за Арину Павлову можно тут. На данный момент за ее проголосовали 931 человек.

Напомним, что проект «Ты супер!» -  проект телеканала «НТВ», в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. 

Участники конкурса — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

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