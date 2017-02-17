Глава Пскова вручил отделению ранней помощи детям «Лим-по-по» паспорт по случаю его 14-летия

15:02, 17 февраля 2017, ПАИ

17 февраля отделение ранней помощи (ОРП) детям «Лим-по-по» Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения отмечает 14-летие. С праздником учреждение поздравили начальник Государственного Управления образования Псковской области Александр Седунов, глава города Пскова Иван Цецерский, родители воспитанников, почетные гости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Александр Седунов и Иван Цецерский под аплодисменты собравшихся в связи с достижением 14-летия вручили директору ОРП символический паспорт.

«14 лет назад городские власти, подписавшие соглашение с немецкими партнерами, не представляли, насколько благое и полезное для псковичей дело тогда получило свое начало. Псков был городом-первопроходцем в направлении помощи детям с особенностями в развитии. Не было представления ни о методиках, ни о системной работе с такими детьми, вы все нарабатывали сами. Спустя 14 лет на псковский «Лим-по-по» равняется вся страна, в других субъектах создаются аналогичные центры», - сказал глава Пскова, поблагодарив коллектив учреждения за душевное тепло и профессионализм, которыми окружены воспитанники «Лим-по-по». Иван Цецерский вручил руководству организации подарочный сертификат на обслуживание оргтехники и приветственный адрес.

Со словами благодарности к сотрудникам ОРП обратился начальник Государственного Управления образования Александр Седунов. Он подчеркнул, что в планах у региональных властей стоит развитие отделения, как востребованного и необходимого псковичам учреждения, где особым детям и их семьям оказывается профессиональная помощь и огромная моральная поддержка.

В свою очередь Андрей Царев, директор «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения», в состав которого входит ОРП «Лим-по-по», поблагодарил руководство области и города за внимание к учреждению. Заведующий отделением Владимир Новосядло вручил почетным гостям памятные подарки, выполненные руками детей.

В завершение праздника собравшиеся задули свечи на праздничном торте и загадали желания.

Напомним, отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» открыло свои двери в январе 2003 года. Ранее Администрация Пскова и Комитет здравоохранения подписали договор с немецкими партнёрами (Евангелический церковный округ Леннеп, школа «Рурталь» округа Хайнсберг) об открытии учреждения. В «Лим-по-по» специалисты оказывают помощь в развитии детям с особыми потребностями и поддерживают семьи, воспитывающие таких детей. ОРП принимает малышей в возрасте от рождения до 3 лет, имеющих нарушения в коммуникативной, двигательной, когнитивной, социально-эмоциональной сфере, нарушения слуха и зрения. А также детей, входящих в группу социального и биологического риска, не получающих квалифицированную помощь в других образовательных учреждениях. В данный момент «Лим-по-по» посещают 124 семьи.