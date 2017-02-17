Посылать письма станет дороже
Почта России повысит тарифы на пересылку писем на уровень инфляции, пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Дмитрия Страшнова.
По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2016 года составила 5,4%.
«Это перманентный процесс, который дает определенные корректировки ежегодно», - заявил Дмитрий Страшнов, добавив, что вопрос решается совместно с ФАС.
«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам», - сказал глава Почты России.