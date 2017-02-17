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Общество

Посылать письма станет дороже

Почта России повысит тарифы на пересылку писем на уровень инфляции, пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Дмитрия Страшнова.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2016 года составила 5,4%.

«Это перманентный процесс, который дает определенные корректировки ежегодно», - заявил Дмитрий Страшнов, добавив, что вопрос решается совместно с ФАС.

«Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам», - сказал глава Почты России.

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