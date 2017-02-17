Псковичей приглашают побеседовать о поэтах разных национальностей

13:59, 17 февраля 2017, ПАИ

20 февраля в 15:00 в Международный библиотечный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки проведёт беседу-экскурсию «Связующая нить Слова: поэты и литературы разных национальностей в переводах на русский язык». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие приурочено к Международному Дню родного языка и проводится в рамках проекта «Псковский Клуб национальностей».

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Согласно предложениям разных государств, касающимся празднования памятных дат в 2016-2017 годах, ЮНЕСКО принимает участие и информационно поддерживает мероприятия по случаю: 600-летия со дня смерти азербайджанского поэта Насими, 300-летия со дня рождения азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа, 200-летия со дня рождения грузинского поэта Николоза Бараташвили.

Беседа посвящена судьбам, мировоззрению и поэтическому наследию этих трех разных поэтов. В программе представлены видеоклипы с текстами и художественным чтением стихотворений, фрагменты документальных и художественных фильмов об их жизненном и творческом пути.

«При всей непохожести стиля и общего мироощущения поэзию Насими, Вагифа и Бараташвили сближают новаторство построения текста, глубина смыслов и образность строя языка стихотворений», - добавили организаторы.